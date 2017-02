Neue Details zum Berlin-Anschlag Anis Amri: Hier betete der Mörder vom Weihnachtsmarkt

In welcher Beziehung sie zu Amri standen, ist weiter Gegenstand von Ermittlungen. Die Sicherheitsbehörden äußern sich dazu nicht. Doch, so viel sickert durch, wurde Amri im Vergleich zu anderen Berliner Islamisten offenbar in seiner Gefährlichkeit unterschätzt. Der spätere Attentäter war zeitweise weniger durch religiöse Aktivitäten, sondern vielmehr durch Drogenhandel aufgefallen. Gleichzeitig war lange bekannt, dass Amri als Gefährder galt, dem ein Anschlag zugetraut wird. Nun wird sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Fall Amri, mit dem Versagen der Sicherheitsbehörden, beschäftigen. Das hat der NRW-Landtag gestern beschlossen.

710 Personen in der salafistischen Szene

Deutlich wird bei der Aufarbeitung des Terroranschlags auch wieder einmal, wie groß und unübersichtlich die Berliner Islamisten-Szene geworden ist. 710 Personen werden der salafistischen Szene zugeordnet, etwa die Hälfte davon wird als "gewaltorientiert" eingeschätzt. Es gibt enge Verbindungen zwischen Berliner Islamisten und dem IS. Der Deutsch-Ägypter Reda Seyam, heute "Bildungsminister" des IS, war zuvor in einer Berliner Salafistengruppe aktiv. Der Berliner Dennis Cuspert, ehemals als Rapper "Deso Dogg" bekannt, versucht in Propagandavideos, Kämpfer für den IS zu rekrutieren – mit Erfolg.

Die Polizisten der Wache Abschnitt 33, Abteilung Kriminalitätsbekämpfung, können aus dem Fenster direkt auf den Eingang zu Amris Moschee sehen, hatten das Kommen und Gehen dort auch per Videokamera im Blick. Verhindern konnten sie die Umtriebe nicht.

Schon 2015 strebte der Berliner Senat ein Verbot von Fussilet 33 an. Dass es bisher nicht dazu kam, wird unter anderem mit "Personalmangel" begründet. Doch das fast schon sprichwörtliche Berliner Behördenversagen taugt womöglich nicht allein als Erklärung. Ein Insider, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt: "Für die Sicherheitsorgane ist es ein Glücksfall, wenn es gelingt, eine Quelle in einem Moscheeverein zu gewinnen oder dort einzuschleusen." Das heißt: Die Ermittlungen zu möglichen Helfern und Hintermännern Amris haben offenbar Vorrang vor einem Verbot. Gleichzeitig gelten die rechtlichen Hürden für Moschee-Verbote als extrem hoch. Und selbst ein Verbot würde den Islamisten-Sumpf ja nicht austrocknen. Die Anhänger würden sich neu organisieren und besser darauf achten, sich dem Gesetz zu entziehen.

Dennoch hat "Fussilet 33" zumindest in der Perleberger Straße nach dem Fall Amri wohl keine Zukunft mehr. Das haben die noch in Freiheit befindlichen Mitglieder inzwischen offenbar selbst eingesehen. An der zersplitterten Tür hängt seit kurzem ein Schild. In deutscher und türkischer Sprache steht darauf: "Diese Moschee ist dauerhaft geschlossen."