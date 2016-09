Die Netflix Mystery-Serie "Stranger Things" bekommt in der zweiten Staffel Zuwachs. Wie "TVLine" berichtet, haben die Produzenten, die Zwillings-Brüder Matt und Ross Duffer, die Einführung von drei neuen Hauptrollen angekündigt - und eine davon wird sogar weiblich sein. "Max" ist demzufolge ein "toughes" und "selbstbewusstes" Mädchen zwischen 12 und 14, deren Auftreten und Benehmen mehr an das eines Jungen, als an das eines Mädchens erinnert.