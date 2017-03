Neue Biografie im April Prinz Charles und Diana: Wie viel Zwang steckte hinter ihrer Ehe?

Prinz Charles (68) und Lady Diana (1961-1997) gaben sich im Jahr 1981 das Ja-Wort. Die Ehe wurde 1996 geschieden. Am 31. August 1997 verstarb Diana an den Folgen eines Autounfalls in Paris. Nach wie vor gibt es Enthüllungen und Gerüchte rund um ihre Beziehung. Im April wird die neue Biografie "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" veröffentlicht. Darin schreibt Autorin Sally Bedell Smith nach Informationen des "People"-Magazins, der britische Thronfolger habe in der Nacht vor der Hochzeit mit Diana geweint.