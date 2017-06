Neue Biografie enthüllt Prinz Charles flehte Camilla an, nicht zu heiraten

Auch wenn die beiden ganz offiziell seit mittlerweile rund zwölf Jahren verheiratet sind, so dürften viele niemals die vorangegangene Affäre von Prinz Charles (68) und seiner heutigen Ehefrau Camilla (69) vergessen. In einem Auszug aus der am 29. Juni erscheinenden Biografie "The Duchess: The Untold Story" ist nachzulesen, wie mitgenommen Charles war, als Camilla sich dazu entschieden hatte ihren ersten Mann Andrew Parker Bowles (77) zu heiraten. Die bekannte Royal-Autorin Penny Junor (67) präsentiert in ihrem neuen Buch Informationen, die ihr von Familie und engen Vertrauten von Camilla zugespielt worden sein sollen. Die britische "Daily Mail" hat einen ersten Auszug veröffentlicht. "The Duchess: The Untold Story" von Penny Junor können Sie hier (vor-)bestellen