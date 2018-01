Neue Biografie enthüllt George Michael: Prinzessin Diana fühlte sich zu ihm hingezogen

Diese besondere Verbindung hätten die beiden geknüpft, nachdem sie sich 1989 bei einem Konzert zum Welt-Aids-Tag in Wembley hinter der Bühne getroffen hatten. George Michael sei einer der engsten Vertrauten der Prinzessin geworden. Beide hätten sich immer wieder privat getroffen und in nächtlichen Telefonaten über die Trennung von Diana und Prinz Charles diskutiert.Das Album "Ladies And Gentlemen... The Best Of George Michael" können Sie hier bestellen