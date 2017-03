Neue Bilder der Sängerin So sexy verpackt Beyoncé ihren XL-Babybauch

Lange kann es nicht mehr dauern: Wie rund der XL-Babybauch von Beyoncé (35, "Hold Up" ) mittlerweile schon ist, zeigt die Sängerin mit neuen Bildern auf Instagram und auf ihrer Homepage. Die Frau von Rapper Jay Z (47) setzt ihre neuen Kurven darauf in einem langen, enganliegenden, weißen Kleid in Szene. Die 35-Jährige erwartet Zwillinge.