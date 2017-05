Der Elektrotechniker soll an der Börse auf große Kursverluste der BVB-Aktie spekuliert haben. Er bestreitet nach früheren Angaben seines Anwalts die Tat. Anschlagopfer Bartra ist inzwischen genesen und will wieder für den BVB auflaufen. "Hoffentlich kann ich in dieser oder der nächsten Woche im Kader stehen", sagte der Spanier in seinem ersten Interview nach dem Anschlag, das er dem Sender BVB total gab: "Ich habe so viel Lust wie nie zuvor zu trainieren, zu laufen, zu spielen."