Neue Betrugsmasche in Deutschland Stadtwerke warnen vor falschen Techniker-Rechnungen

München - Die Stadtwerke München (SWM) warnen vor einer neuen Betrugsmasche, bei der angebliche "Servicekosten an Ihrem Stromzähler" in Rechnung gestellt werden. Konkret wird der Absender "Sharp Energie BVBA" aus Bremen genannt. Dieser forderte mehrere Personen auf, 79,49 Euro auf ein belgisches Konto zu überweisen. Die Zahlung sollte für eine "Tätigkeit eines Servicetechnikers am Stromzähler des Haushalts" erfolgen. Jedoch wurde bei keinem der Betroffenen eine solche Arbeit durchgeführt. Die Stadtwerke warnen gerade jetzt vor der Abzocke, weil solche Schreiben in letzter Zeit auch vermehrt bei Münchner Kunden der SWM aufgetaucht sind.