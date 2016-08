Mit Ute Lemper in Personality-Doku

Auch in der neuen VOX-Sendung "6 Mütter" wird Bott mitwirken. In der Personality-Doku lässt sie gemeinsam mit Entertainerin Ute Lemper, Ex-Model und Unternehmerin Dana Schweiger, der ehemaligen Eisschnellläuferin Anni Friesinger und Speerwerferin Christina Obergföll die Zuschauer an ihrem Leben als Mutter teilhaben. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.