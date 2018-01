Neue Aufgabe in Miami David Beckham: Prominente Unterstützung für seinen Fußballklub

Ehefrau Victoria Beckham (43) veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Video mit zahlreichen Glückwünschen. Die Designerin selbst sagt in dem Clip: "Wir können es kaum erwarten, mehr Zeit als Familie in Miami zu verbringen". Die gemeinsamen Kinder Brooklyn, Romeo, Cruz und Harper erklären zudem, dass sie "so stolz" auf ihren Vater seien und wie cool es sei, dass er nun Klubbesitzer sei. Auch prominente Freunde kommen in dem Video zu Wort.

So heißt zum Beispiel Sänger Marc Anthony (49) den Fußballer in Miami willkommen, ebenso wie Tennis-Queen und Nachbarin Serena Williams (36) - beide Stars leben in Florida. Football-Star Tom Brady (40) hält einen Club in Miami für eine "großartige Ergänzung" für die MLS. Schauspieler Will Smith (49, "I Am Legend") bietet seine Hilfe an - immerhin sei Miami "so etwas wie seine Stadt". Und Sprint-Star Usain Bolt (31) erklärt: "Wenn du einen Stürmer brauchst, ich bin dein Mann!" Bei all der Unterstützung kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen.