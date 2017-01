Neue, alte Freundin seit zwei Monaten GZSZ-Star Felix van Deventer ist wieder vergeben

Schlechte Nachricht für alle weiblichen Fans des Schauspielers Felix van Deventer (20): Der GZSZ-Darsteller hat seit zwei Monaten wieder eine Freundin. Das verriet er in einem Interview mit der "Bild-Zeitung": "Ich bin wieder in festen Händen." Den Namen von seiner Liebe wollte er zwar nicht verraten, allerdings ein paar Eckdaten. So sei die Glückliche aus Hamburg und wie er 20 Jahre alt.