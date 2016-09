München - Die Radlhauptstadt München bietet am Donnerstag wieder für alle „Zuagroasten“ eine Neubürger-Radltour an: Die Feierabendroute führt auf 15 Kilometern vorbei an der Alten Messe, durchs Westend, über die Hackerbrücke in die Maxvorstadt und den von der Universität geprägten Teil Schwabings.