München - Bayerns designierter Ministerpräsident Markus Söder will noch vor der Landtagswahl im Oktober eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft mit dem Namen "Bayernheim" gründen. Dies kündigte der CSU-Spitzenkandidat am Donnerstag nach Teilnehmerangaben bei der Klausur der Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz in Bad Staffelstein an. Ziel sei es, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum im Freistaat durch eine Bauoffensive zu bekämpfen.