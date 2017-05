Neubau in Langwied Paulaner-Brauerei stockt auf - um 4,4 Hektar

Langwied - Bewegung bei Paulaner: Am alten Firmensitz in der Au werden neue Wohnungen gebaut, und auch die neue Brauerei-Anlage in Langwied erfährt Veränderungen. Am Mittwoch wurde bekannt, dass Paulaner südlich des Autobahnkreuzes A8/A99 Erweiterungen plant. Den hierzu erforderlichen Beschluss hat der Bauausschuss in seiner heutigen Sitzung gefasst.