Neu in unserer Familie, Am Ruder, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Neu in unserer Familie" (Das Erste) erlaubt sich ein Paar nach 14 Jahren Ehe eine offene Beziehung. Julia Koschitz nimmt Wotan Wilke Möhring in "Am Ruder" als Geisel (ZDF). Später bekommt Jessica Schwarz in "Jesus liebt mich" (ZDFneo) himmlischen Besuch.