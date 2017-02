Altstadt - Nervtötendes Gedudel statt harmonischer Musik, lästiges Betteln statt mitreißender Auftritte: Die Qualität des Unterhaltungsprogramms in der Münchner Fußgängerzone leidet, findet die Bayernpartei. In ihrer Anfrage an die Stadtverwaltung erklärt sie: Es "häufen sich in letzter Zeit die Beschwerden über Belästigungen und Beeinträchtigungen durch Straßenkünstler in der Altstadt, deren Darbietungen die Nerven von Anwohnern und Arbeitnehmern massiv strapazieren."