Was er in Zukunft machen möchte, weiß Magath noch nicht. "Damit werde ich mich in nächster Zeit beschäftigen und mir in Ruhe Gedanken machen, wohin ich eigentlich will", sagte er. Magath, der mit dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg drei Meistertitel in der Bundesliga feierte, hatte seinen Trainervertrag beim chinesischen Erstliga-Club Shandong Luneng nicht verlängert. Er war im Sommer 2016 nach einer Station beim englischen FC Fulham nach China gewechselt.