Auch der Landeschef des ökologischen Verkehrsclubs VCD, Matthias Lieb, sieht das so. Der Pforzheimer Zeitung sagte er: "Man sieht ja heute schon, dass die Fahrgäste mit großen Verspätungen konfrontiert sind." Dies liege oft daran, dass Wagen- und Lokmaterial nicht ausreichend funktionierten und es Weichen- und Signalstörungen gebe. "Das sind alles Dinge, an denen man gespart hat. An denen wird nun noch mehr gespart werden müssen."