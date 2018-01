Seit ihrem Gewinn bei Germanys next Topmodel hat man von Kim Hnizdo nicht mehr wirklich viel gehört. Am Sonntag kam sie zu dem Pre-Dinner der Lamberz Monday Night im Marriott Hotel in Köln in einem verführerischen schwarzen Glitzerkleid. Der Haken an der Sache: das Kleid war leicht durchsichtig. Dadurch bot sie den blitzenden Fotografen eine entzückende Rückansicht.