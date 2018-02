Neben der Spur, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

21:45 Uhr, ZDFneo, Neben der Spur - Dein Wille geschehe

Psychiater Joe Jessen (Ulrich Noethen) wird zu einem Notfall gerufen: Auf einer Brücke steht eine Frau, ein Handy am Ohr. Joe kann die Frau nicht retten. Sie wirkt ferngesteuert und springt in den Tod. Ihre Tochter Jenny (Alva Schäfer) glaubt nicht an den Freitod ihrer Mutter Carina Winter - ganz im Gegensatz zu Hauptkommissarin Veronika "Ronnie" Nielsen (Michaela Rosen), für die die Fakten klar auf der Hand liegen. Wurde die Frau von ihrem Anrufer in den Suizid getrieben?

22:00 Uhr, NDR, Tatort: Verbrannt

In einer niedersächsischen Kleinstadt beschatten die Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Katharina Lorenz (Petra Schmidt-Schaller) einen afrikanischen Asylbewerber, der verdächtigt wird, für eine Schleuserbande mit gefälschten Pässen zu handeln. Bei der darauffolgenden Festnahme kommt es zu einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung zwischen Falke und dem Verdächtigen. Der vermeintliche Schleuser wird über Nacht in Polizeigewahrsam genommen, um am nächsten Tag verhört zu werden. Nachts kommt es jedoch zu einem Unglück, bei dem der Mann stirbt. Falke und Lorenz ermitteln auf eigene Faust.