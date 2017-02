Neben der Spur, Lethal Weapon TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, sixx: Gilmore Girls - Alles auf Anfang, Familienserie

Lorelai Gilmore (Lauren Graham) lebt mit ihrer 16-jährigen Tochter Rory (Alexis Bledel) in der Kleinstadt Stars Hollow, wo Lorelai als Hotelmanagerin arbeitet. Als Rory die Mitteilung bekommt, dass sie an der exklusiven Privatschule Chilton ihren Abschluss machen darf, ist der Jubel groß. Doch wie sollen die Damen für die hohen Schulgebühren aufkommen? Lorelai springt über ihren Schatten und meldet sich bei ihren wohlhabenden Eltern Emily (Kelly Bishop) und Richard (Edward Herrmann), zu denen sie lange keinen Kontakt hatte...

20:15 Uhr, arte: The Broken Circle, Drama

Der freigeistige Musiker Didier (Johan Heldenbergh) und die lebenslustige Tattoo-Künstlerin Elise (Veerle Baetens) stürzen sich Hals über Kopf in ein wildes und unbeschwertes Liebesabenteuer. Als sie erfahren, dass Elise im dritten Monat schwanger ist, ändert sich alles. Zum ersten Mal ist Didier gezwungen, Verantwortung für einen anderen Menschen zu übernehmen. Bald wandelt sich seine innere Abwehr in grenzenlose Freude und er beginnt, ihr gemeinsames Heim kindgerecht umzugestalten. Das Glück scheint perfekt - bis zu dem Tag, an dem die beiden erfahren, dass die kleine Maybelle an Leukämie erkrankt ist.

22:15 Uhr, ZDF: The Day After Tomorrow, Katastrophenaction

Die Erde sieht sich schlagartig mit der nächsten Eiszeit konfrontiert. Die bricht herein, da die Polkappen rasant schmelzen und den Golfstrom abkühlen, wodurch die Temperaturen rapide sinken. Paläoklimatologe Jack Hall (Dennis Quaid) warnte genau vor diesem Szenario, erntete aber nur Unverständnis. Als es zur Katastrophe kommt, kämpft nicht nur er um sein Leben - sein Sohn Sam (Jake Gyllenhaal) sitzt in New York fest und wird vom Wetterumschwung überrascht.