Dafür ist in der Mitte des Areals ein Milchviehstall mit 20 Kühen, Melkroboter und automatischer Fütterung aufgebaut worden. Er soll Verbrauchern Grundlagen der Tierhaltung vorführen und einen Blick auf die Zukunft der Landwirtschaft eröffnen. "Die Antworten auf Herausforderungen wie Welternährung, Klimaschutz und Tierwohl liegen in Innovationen, Forschung, Fortschritt und nicht in Verzicht oder Rückbau", sagte Schmidt.

"Landwirt-schaf(f)t Heimat"

Das ZLF steht in diesem Jahr unter dem Motto "Landwirt-schaf(f)t Heimat". Das soll auf die Rolle der Land- und Forstwirtschaft für die Gesellschaft hinweisen. Bis zum 27. September werden mehrere Hunderttausend Besucher erwartet.

Die Land- und Forstwirtschaftsausstellung findet alle vier Jahre statt. Sie geht auf die Ursprünge des Oktoberfests zurück, das in den Anfangsjahren wesentlich von den Bauern organisiert wurde und landwirtschaftlich geprägt war.