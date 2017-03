NDR bestätigt Autistische Puppe Julia kommt nicht in die deutsche "Sesamstraße"

Zum festen regionalen Cast in Deutschland gehören unter anderem Finchen, Wolle und Pferd. Aber auch internationale Figuren wie Krümel und Grobi sind Teil der deutschen Eigenproduktion. In anderen Ländern wie beispielsweise Afghanistan gibt es eine Hijab-tragende Puppe und in Südafrika mit Kami sogar eine an HIV erkrankte Puppe. In den USA wird nun am 10.April mit der Figur Julia erstmals eine Autistin zum festen Cast gehören.