NBA Playoff-Aus für Dallas und Nowitzki perfekt - Zipser besiegt Schröder

Die verbleibenden sieben Saisonspiele können Nowitzki und Co. nun bereits zum Einspielen für die neue Spielzeit nutzen. Denn in seinem wahrscheinlich letzten NBA-Jahr will sich Nowitzki noch einmal mit einer erfolgreichen Saison verabschieden. In 19 Jahren hat er mit Dallas insgesamt nur drei Mal die Playoffs verfehlt. Zuletzt spielten die Texaner in der heißen Phase der Saison aber keine wichtige Rolle mehr, sie flogen in den vergangenen drei Jahren jeweils in der ersten Runde raus.