NBA Mavericks halten Playoff-Hoffnungen aufrecht

Fremdsprachen, Abitur, Nachmittagsunterricht, ... Zurück zum G9: So soll die neue Reform aussehen

Der Ministerpräsident will es, der Kultusminister will es, die Mehrheit der Eltern, Lehrer und Schüler will es - doch die endgültige Entscheidung über das Zurück zum neunjährigen Gymnasium steht noch aus. Letzte CSU-interne Widerstände gegen das G9 schwinden aber.