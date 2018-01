NBA Global Games "Schöne Erfahrung": Sieg für Theis und die Boston Celtics

In der Fußball-Hochburg London ist die Basketball-Begeisterung spürbar groß. Zudem waren viele Fans für das Spiel aus ganz Europa angereist. Nach Angaben der NBA war die Partie in weniger als einer Stunde ausverkauft. "Dass es so lange gedauert hat, liegt nur an den technischen Bedingungen", scherzte NBA-Commissioner Adam Silver, "weil die Leute alle noch ihre Kreditkartendaten eingeben müssen." Laut Silver hätte man die Halle auch zweimal füllen können.

Trotzdem könnten in Zukunft noch weitere Spiele in Europa ausgetragen werden. Gern würde Silver auch in Berlin mal wieder ein NBA Game stattfinden lassen, bisher habe er jedoch "keinen Zeitplan dafür", sagte er. Den früheren BBL-Profi Theis würde es freuen. "Das wär schön für mich, na klar." Die Strapazen der langen Anreise hätten sich nicht negativ ausgewirkt. Im Gegenteil. "Wir waren schon ausgeruht", erklärte Theis, der mit den Celtics in der ersten Saisonhälfte alle zwei bis drei Tage spielen musste. "Für uns war es was Neues, dass wir jetzt fünf Tage kein Spiel hatten. Wir konnten trainieren und auch mal die Beine hochlegen."

Im Flugzeug nach Hause will Theis probieren wachzubleiben, "damit ich abends früh ins Bett gehen kann und mich wieder an die amerikanische Zeit gewöhne". Erst am Dienstag steht das nächste Spiel gegen die New Orleans Pelicans an. Dann peilen die Celtics den achten Sieg in Serie an. "Wenn uns die Trainingstage wieder so gut tun, kann die Siegesserie natürlich noch wachsen", meinte Theis.

Und noch eine weitere Hoffnung hat der Salzgitteraner. "Ich hoffe, dass ich das Wetter aus London mitnehmen kann", lacht Daniel Theis. "Bei uns ist es wirklich sehr kalt. Und es war mal schön, jetzt ein paar Tage ohne Jacke rumzulaufen." In Boston werden am Samstag 10 Grad erwartet.