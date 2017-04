NBA-Basketball Zipser kassiert mit Chicago Bulls den Ausgleich

Derweil unterlag Oklahoma City Thunder den Houston Rockets 109:113 und liegt 1:3 zurück. OKC-Superstar Russell Westbrook gelang mit 35 Punkten, 14 Rebounds und 14 Assists zum dritten Mal nacheinander ein Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Kategorien. Zuletzt ist eine solche Serie in der Meisterrunde nach Angaben der Thunder Wilt Chamberlain in der Saison 1966/67 gelungen.

NBA: Warriors-Coach Kerr muss pausieren

Die Golden State Warriors müssen womöglich bis zum Ende der Play-offs ohne ihren Meistertrainer Steve Kerr auskommen.

Der frühere Profi leidet unter Nacken- und Kopfschmerzen sowie Übelkeit, die Probleme sind Spätfolgen mehrerer Rücken-Operationen. Kerr hatte bereits am Samstag in Spiel drei der Achtelfinalserie gegen die Portland Trail Blazers (119:113) gefehlt, auch in Spiel vier am Montag kann der 51-Jährige nicht dabei sein.

Golden State, NBA-Champion von 2015, führt in der best-of-seven-Serie 3:0. Der Headcoach will erst zurückkehren, wenn er wieder vollständig gesund ist. "Ich werde nicht an einem Abend coachen und am nächsten nicht", sagte Kerr.

