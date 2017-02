NBA-Basketball Schröder und Nowitzki vor direktem Duell siegreich

Trainer Mike Budenholzer hatte Schröder (23) am Samstag vor dem Spiel bei Orlando Magic (86:105) aus seiner Starting Five genommen, da der Braunschweiger zu spät am Teambus erschienen war. In Boston durfte der Point Guard wieder von Beginn an mitwirken und dankte es dem Headcoach in 29 Minuten Einsatzzeit mit 21 Punkten, fünf Assists und vier Rebounds.