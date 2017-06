Eltern und andere Wahrheiten, ... TV-Tipps am Freitag

In "Eltern und andere Wahrheiten" (Das Erste) verstrickt sich die Architektin Nina ihrem Job zuliebe in Lügen. Katherine Heigl bekommt in "Die nackte Wahrheit" (Sat.1) Nachhilfe in Sachen Liebe und die Stewardess "Jackie Brown" (RTL II) wird in kriminelle Machenschaften verwickelt.