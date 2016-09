München/Turku - Pristina feierte bis tief in die Nacht, die Zeitungen druckten Fotos aus der Kabine der jungen Fußballnation. Auf den Freudenbildern war auch Fanol Perdedaj vom TSV 1860 zu sehen. Erstmals durften die Kosovaren unter eigener Flagge ein Pflichtspiel bestreiten, zum Auftakt der WM-Qualifikation gab es am Montagabend ein 1:1 in Finnland, ein Ergebnis, das den Kosovo mit seinen 1,8 Millionen Einwohnern in kollektive Ekstase versetzte.