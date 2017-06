Holzer spielt seit 2015 für Anaheim, in der Hauptrunde der abgelaufenen Saison stand er in 32 Spielen auf dem Eis. Dabei erzielte er zwei Tore, in den Play-offs kamen weitere fünf Spiele hinzu. Bei der WM in Köln und Paris fehlte Holzer, weil er mit den Ducks bis ins Halbfinale der NHL-Play-offs vorgedrungen war. Dort folgte das Aus gegen die Nashville Predators. So sexy wird in der NHL das Eis geräumt!