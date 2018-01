Daniele provoziert die Camper

Denkt Daniele Negroni nur an seinen eigenen Vorteil? Bereits zum zweiten Mal wurden den Rauchern wegen Missachtung der Campregeln die Zigaretten abgenommen. Und erneut bricht die Nachtwache am Lagerfeuer mit den Vorschriften: Tina legt sich schlafen und auch Tatjana bettet sich wieder zur Ruhe. Keiner wacht mehr über das Feuer. Natürlich ist es Daniele, der zuerst das nun völlig unbewachte Feuer sieht: "Tatjana, warum ist keiner am Feuer!?“ Tatjana: "Weil Tina mich geweckt hat!“ Daniele versteht die Welt nicht mehr: "Eine Person muss doch am Feuer sitzen! Bringt nix, wenn du dich dann wieder hinlegst. Bleib liegen, ich steh‘ schon auf! Ich mach das jetzt, denn ich will ja meine Kippen zurück. Leg‘ dich hin Tatjana!"

Wenig später regen sich Jenny, Tatjana und Natascha vor der Toilette mächtig über den 22-Jährigen auf. "Der ist so aggressiv. Heute Morgen hat er wieder rumgeschrien", beschwert sich Tatjana. Kattia wird laut: "Er ist ein Kind und ich lasse mich von ihm nicht provozieren. Ich bin erwachsen. Er nicht!" Und was macht Daniele? Der sitzt mal wieder im Dschungeltelefon und bettelt nach Zigaretten.

David, der Frauenversteher

Die attraktive Kattia wird emotional: Sie vermisst ihre Familie in Kolumbien. Im Gespräch mit David spricht sie über ihre Gefühle: "Ich will zurück, weil ich Deutschland keinen habe und mich alleine fühle. Manchmal finde ich keinen Sinn, da zu bleiben, weil ich so alleine bin. Da frage ich mich, wofür arbeite ich, wofür kämpfe ich. Was ich in einem Mann suche ist, das ich in ihm die Reife sehe für einen zukünftigen Mann." Und was rät Frauenversteher David? "Du bist schon niedlich, schon sehr süß. Du hast doch eigentlich noch Zeit. Wenn du viel arbeitest und Geld verdienst, du weißt doch am Ende nicht, was du damit machen sollst. Da ist doch das Schönste, das zu teilen, wenn du irgendwann Kinder hast und wenn man denen etwas mitgeben kann. Kinder sind doch das Schönste.“ Hat David jetzt erneut ein heißes Eisen im Feuer?

Zuschauer-Voting: Wer muss gehen?

Die Zuschauer haben per Telefon-Voting entschieden. Für Natascha Ochsenknecht ist heute im Dschungelcamp Schluss.