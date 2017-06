Mindestens ein Toter Unwetter: Hurricane Festival betroffen - Bahn stellt Verkehr ein

Neues Hello Kitty? Neues aus der Szene: Ein träges Ei aus Japan erobert junge Herzen

Eigentlich liegt Gudetama am liebsten träge herum. "Bin müde..." oder "Keine Lust", hört man Gudetama oft sagen. Doch so träge dieser japanische Held in Eier-Gestalt auch daherkommt, so wild sind seine Fans auf die Figur.