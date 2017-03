"Nagelsmann des Handballs" Prokop will DHB-Team in goldene Zukunft führen

In der Szene gilt Prokop als akribischer Taktik-Tüftler mit einer Vorliebe für ausgefeilte Matchpläne, der vom Erfolg geradezu besessen ist. Die Süddeutsche Zeitung sieht in dem geborenen Köthener bereits das Gegenstück zum Senkrechtstarter des Fußballs. "Julian Nagelsmann trainiert jetzt Handball", titelte das Blatt am Donnerstag in Anlehnung an den begabten Hoffenheimer Fußballcoach.