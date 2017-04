"Nagelsmänner" jubeln FC Bayern knickt in Hoffenheim ein

Die eingesetzten Edelreservisten Kingsley Coman und Renato Sanches kamen kaum zum Zug, da die Hoffenheimer wie von Nagelsmann angekündigt mutig angriffen und eine furiose Startphase hinlegten: Zweimal Kramaric und Nadiem Amiri vergaben in den ersten zehn Minuten dicke Chancen.

Ulreich kommt nicht richtig hin

Als sich die Bayern einigermaßen sortiert zu haben schienen, nutzte der quirlige Kramaric nach einer zu kurzen Kopfballabwehr von Mats Hummels seine Freiheit: Der kroatische Nationalstürmer zog aus gut 20 Metern ab und Neuer-Vertreter Sven Ulreich bekam die Hand nicht mehr richtig an den Ball - 1:0 für die Gastgeber.

Die Münchener kamen im ersten Durchgang oft einen Schritt zu spät gegen ungemein spritzige und spielstarke Hoffenheimer. So schimpfte Torjäger Robert Lewandowski nach so manchem missglückten Angriff des Tabellenführers vor sich hin. In der rasanten Partie rettete dann Ulreich mit einem Reflex, als Kerem Demirbay (41.) nach einem Kramaric-Pass frei vor ihm auftauchte. Kurz vor der Pause brachte dann Lewandowski die TSG mal in Schwierigkeiten, bugsierte den Ball aber nur an die Latte.

Nach der Pause nur der FC Bayern

Nach dem Wechsel waren die Bayern am Drücker: Lewandowski (55.) und Coman (60.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß. Die Hoffenheimer konnten nicht mehr an das Tempospiel der ersten 45 Minuten anknüpfen, obwohl Nagelsmann mit Pirmin Schwegler und Adam Szalai nach einer guten Stunde zwei frische Kräfte brachte.

Eine überzeugende Partie gegen ihren künftigen Arbeitgeber boten die Nationalspieler Sebastian Rudy und Niklas Süle. Der auffälligste der "Nagelsmänner" aber blieb Kramaric, der in der 67. Minute frei vor Ulrich den Ball nicht richtig traf und das 2:0 verpasste.

Mit der Hereinnahme von Ribéry wuchs der Druck der Gäste. Der Franzose schoss in der 73. Minute knapp am Gehäuse von Oliver Baumann vorbei. Der Tabellenführer rannte in der Schlussphase zwar entschlossen dem Rückstand hinterher, konnte die zweite Saison-Niederlage nach dem 0:1 bei Borussia Dortmund am 11. Spieltag aber nicht mehr abwenden.

