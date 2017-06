Ex-Sportchef Oliver Kreuzer hatte "Mauer", wie ihn die Fans rufen, in der Winterpause 2015/16 vom Karlsruher SC nach Giesing geholt. In der vergangenen Saison konnte der Innenverteidiger wie so viele jedoch nicht überzeugen. Jetzt geht es also auch für ihn zwei Ligen tiefer. Mauersberger hat dennoch nachvollziehbare Gründe für einen Verbleib. Er hat in München ein Studium begonnen, ist hier geboren. Einst erzählte er im Interview mit der AZ, dass der Starnberger See sein Rückzugsort sei.