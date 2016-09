"Wir haben als erste deutsche Mannschaft den Druchmarsch aus der dritten Liga in die Bundesliga geschafft", erinnert sich der 45-Jährige an den doppelten Aufstieg 1993 und 1994, als Trainer-Legende Werner Lorant die Löwen als Drittliga-Meister übernommen und in die Erste Liga geführt hatte. Keller, der zwischen 1992 und 1995 insgesamt 30 Pflichtspiele und fünf Bundesliga-Partien für 60 absolvierte, dazu: "Das war ein Riesenerlebnis.Sechzig ist ein Verein, der unheimlich lebt und viel Tradition hat." Das Rauchen habe er nicht damals unter Schleifer und Kettenraucher Lorant, sondern "erst viel später angefangen, als Lorant nicht mehr an meiner Seite war."