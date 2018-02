Nächster Frühstücks-Trend ist geboren Hat Porridge ausgedient? Quinoa erobert den Frühstückstisch

Warum Quinoa?

Die Spitzennährwerte von Quinoa sind nahezu identisch mit denen von Haferflocken. Demnach besteht auch das aus den Anden stammende Pseudogetreide hauptsächlich aus komplexen Kohlenhydraten, die den Blutzuckerspiegel nur langsam ansteigen lassen und Heißhungerattacken vorbeugen. Perfekt zum Abnehmen also!

Zudem ist Quinoa reich an Vitaminen, Ballaststoffen und Mineralstoffen wie Magnesium und Eisen. Außerdem punkten die Körnchen durch einen hohen Proteingehalt; sie enthält alle neun essentiellen Aminosäuren. Darunter sogar die Aminosäure Lysin, die fast nur in Fisch und Fleisch vorkommt. Sie dient dem Muskelaufbau, ist aber auch am Knochenwachstum, der Zellteilung und Wundheilung beteiligt. Wer also fit und vital in den Tag starten möchte, für den ist Quinoa zum Frühstück die optimale Wahl.