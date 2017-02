Nächster Doping-Skandal droht Vor WM: Razzia bei kasaschischen Biathlethen

Am Mittwoch haben Beamte des österreichischen Bundeskriminalamtes (BK) bei einer Razzia im kasachischen Teamhotel "zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente" sichergestellt. Dies teilte das BK am Donnerstag mit und kündigte zudem für 13.00 Uhr eine Stellungnahme in Hochfilzen an. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, der Weltverband IBU würde mit dem BK kooperieren, hieß es.