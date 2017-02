Nadelstich für Präsidenten Trumps Wunschkandidatin: Bildungsministerin nur knapp bestätigt

Trumps erste Wochen im Amt sind von Chaos geprägt. Für das von ihm erlassene Einreiseverbot für Bürger aus sieben islamisch geprägten Ländern schlug ihm im eigenen Land und weltweit eine Welle der Kritik entgegen. Ein Gericht wies ihn deswegen in die Schranken, der Rechtsstreit läuft noch. Ob das umstrittene Dekret wieder in Kraft gesetzt wird, könnte in der Nacht zu Mittwoch ein Berufungsgericht in San Francisco entscheiden. Es setzte für Dienstag eine Anhörung an.