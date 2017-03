Offensichtlich befindet sich das Model gerade bei einem Shooting: An einem Traumstrand steht Teigen oben ohne vor einer ganzen Reihe von Crew-Mitgliedern. In ihrer Ansprache sagt Teigen: "Hallo, hier sprechen Chrissy Teigens Brüste. Wir haben gerade eine großartige Zeit hier am Set mit fantastischen Menschen." Ob die Frau von Musiker John Legend (38, "Darkness And Light" ) demnächst auch Interviews so führen wird?