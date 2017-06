Nackte schwarze Tänzerin in Paris Burlesque-Ikone Josephine Baker wäre 111 geworden

Josephine Baker war der erste schwarze Show-Star in Europa. Die Tänzerin kam als Freda Josephine McDonald am 3. Juni 1906 in St. Louis im US-Staat Missouri zur Welt; 1937 nahm sie die französische Staatsbürgerschaft an. Kein Wunder, denn als Burlesque-Künstlerin mit Bananenröckchen wurde sie in Paris weltberühmt. Baker starb am 12. April 1975 in der französischen Hauptstadt.