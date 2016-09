Der nackte Kampf um die Aufmerksamkeit: Zur Premiere der TV-Serie "The Young Pope" am Samstagabend entblößten Dayane Mello und Giulia Salemi mehrmals ihren Intimbereich. Die skandalösen Bilder des Abends sehen Sie hier.

Venedig - Dass auch Hollywood-Stars hin und wieder bei der Kleiderwahl patzen, ist kein Geheimnis. Doch was sich die Modelfreundinnen Dayane Mello und Giulia Salemi bei der Premiere der TV-Serie "The Young Pope" - mit Jude Law in der Hauptrolle - beim Filmfestival in Venedig am Samstagabend leisteten, ist mehr als eine versehentliche Modepanne.