Nackt auf dem August-Cover Serena Williams zieht für "Vanity Fair" blank

Auf den Pfaden von Beyoncé (35) und Co.: Die schwangere Tennis-Queen Serena Williams (35) hat für die "Vanity Fair" die Hüllen fallen lassen. Auf dem Cover der August-Ausgabe, das auf der Instagram-Seite des Magazins vorab veröffentlicht wurde, ist sie mit großem Babybauch und fast ganz nackt zu sehen. Ihre seitliche Pose, ein kaum erkennbarer Slip und ihre Hand verdecken das Nötigste. Im Interview zum Shooting verriet die US-Sportlerin unter anderem, dass sie im Januar 2018 wieder auf dem Tennisplatz stehen will. "Ich glaube nicht, dass meine Story schon vorbei ist", wird sie zitiert. "My Life: Queen of the Court" von Serena Williams können Sie hier bestellen