Patentante Kate Moss war auch schon Muse von Karl Lagerfeld

Sie wäre mit ihren 15 Jahren das jüngste Model bei Chanel Foto: instagram.com/lirisaw/

Doch der Bekannte ihrer Tochter fügte gegenüber 'Daily Mail' hinzu: "Sadie ist nicht dumm. Sie ist selbst Model und weiß ganz genau, dass dabei eine Menge Geld für ihre Tochter herausspringen könnte." Sollte die Tochter des 'Sherlock Holmes'-Stars wirklich den Vertrag bei 'Chanel' unterschreiben, würde sie in die Fußstapfen ihrer Patentante Kate Moss steigen, die in den Neunziger Jahren die Muse des Kreativdirektors, Karl Lagerfeld, war. In der August-Ausgabe der 'Teen Vogue' erklärte das Nachwuchs-Model, woher ihre Leidenschaft kommt: "Ich habe es schon immer geliebt, mir Fotos meiner Mutter anzuschauen, als sie in meinem Alter und hübsch geschminkt worden war und die tollen Kleider trug."