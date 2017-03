Bei den A-Junioren sieht die Situation noch düsterer aus. In der letzten Saison noch Vizemeister und 24 Punkte vor Bayern München finden sie sich jetzt auf dem zweitletzten Tabellenplatz wieder. In der Abstiegszone direkt vor den Stuttgarter Kickers. Auch in dieser Altersklasse hat der FC Bayern also die Nase vorn. Mit fünf Punkten vor Augsburg führen sie die Liga an.

Das Amateurderby steigt am Sonntag

Am Wochenende steht das Münchner Amateurderby an. Das Hochrisikospiel wird wieder viele Ultras beider Vereine anlocken. Ein Spitzenkampf in der Regionalliga Bayern, da das Team von Daniel Bierofka einen Punkt vor dem FC Bayern liegt. Trotzdem hat das Spiel sportlich weniger Bedeutung, da Unterhaching den beiden Reserveteams bereits enteilt ist. Die Aufstiegschancen sind ziemlich gering.