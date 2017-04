PK-Liveticker zum Nachlesen Bayern-Coach Ancelotti: "Ich muss cool bleiben"

Die Ernüchterung ist groß beim FC Bayern nach dem Aus in Champions League und DFB-Pokal. Jetzt will der Rekordmeister am Samstag beim VfL Wolfsburg den Titel einfahren. Hier gibt's die PK mit Trainer Carlo Ancelotti im Liveticker zum Nachlesen.