Nachtschicht, Last Samurai,... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, MDR, Frauen verstehen, Komödie

Das Geschirr ist zertrümmert, der Lampenschirm zerbrochen, der Vorhang heruntergerissen. Das Verhältnis zwischen Marlene (Senta Berger) und ihrem Noch-Ehemann Paul (Henry Hübchen) scheint am Ende. Tatsächlich aber haben die beiden sich seit langem nicht mehr so gut verstanden - und aus lauter Übermut gerade ihren Polterabend nachgeholt. Darüber wundert Marlene sich am allermeisten, denn ihr Plan war eigentlich ein ganz anderer: Die Versicherungsmaklerin will sich von ihrem leichtlebigen Gemahl scheiden lassen, der sie in den zurückliegenden 30 Ehejahren permanent betrogen hat.

22:15 Uhr, ZDF, Frozen Ground - Eisiges Grab, True-Crime-Thriller

Anchorage, Alaska, 1983. In einem schäbigen Hotelzimmer befreit Polizist Baker (Ryan O'Nan) eine junge, blutverschmierte Frau namens Cindy Paulson (Vanessa Hudgens) von ihren Handschellen. Sie gibt an, von einem Mann gefangen gehalten und vergewaltigt worden zu sein. Als er sie in sein Privatflugzeug bringen wollte, gelang ihr die Flucht. Doch die befragenden Beamten sind skeptisch, auch, weil Cindy als Prostituierte gearbeitet hat. Außerdem richtet sich der aufkeimende Verdacht gegen einen angesehenen Bürger der Stadt, den Unternehmer und verheirateten Familienvater Robert Hansen (John Cusack).