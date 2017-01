Nachtschicht, Bozen-Krimi, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

Die Moderatorin Milla (Katrin Bauerfeind) annonciert die "Ab-in-die-Wüste-Schlussmacherwoche" über den Radiosender Seven FM. Das lässt sich Pizza-Bote Mufti Korkmaz (Arnel Taci) nicht zweimal sagen. Am besten soll Milla gleich live in ihrer Sendung seiner Freundin Sharronda (Alina Levshin) den Laufpass geben. Radio-Chef Simon (Hans-Jochen Wagner) ist begeistert, das bringt Quote! Dass bei Muftis Ex-Perle damit eine Sicherung durchbrennt, ahnt niemand. Sie bedient sich aus dem Waffenarsenal ihrer Brüder und nimmt erst einmal ihre Blumenladenchefin Wilma (Chiara Schoras) als Geisel.