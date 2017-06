Nachts überfallen Vier Männer kesseln Rentner ein: Raub in Nymphenburg

Nymphenburg - Der Haupttäter hatte den 79-jährigen Münchner schon an der Bushaltestelle ausgespäht, am Westfriedhof verwickelte er sein Opfer kurz vor Mitternacht in ein Gespräch. Gemeinsam stiegen sie in der Nacht auf Donnerstag in die Linie 164 und fuhren zur Mettenstraße, dort stieg der Rentner aus.